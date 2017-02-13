«Автор фото убийцы Карлова отмечен за верность профессии»

Москва, , 18:49 — REGNUM Член Совфеда Франц Клинцевич поддерживает решение жюри конкурса World Press Photo, признавшим лучшей фотографию, сделанную сотрудником Associated Press Бурханом Озбилиджи, на котором запечатлен 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ сразу после расстрела им посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

«Как военный человек, я бы поддержал это решение жюри конкурса», — сказал сенатор, отметив, что, по его мнению, дело не в самом фото или не только в нем, хотя в памяти человечества должны оставаться и самые трагические моменты его истории.

«Отмечено, прежде всего, то, что в сложнейшей ситуации, даже с риском для жизни, фотограф продолжал делать свою работу. Он отмечен за верность профессии», — полагает Клинцевич.

Ранее стало известно, что первую премию на престижном фотоконкурсе получил репортер AP Озбилиджи, снявший убийцу Карлова, размахивавшего пистолетом на фоне тела посла. Возглавивший жюри Стюарт Франклин назвал эту работу «невероятно жесткой новостной фотографией».

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