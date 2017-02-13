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«Новгородская область получила шанс на лидерство по инвестициям»

Политика
В новгородской «Деловой России» в назначении врио губернатором области Андрея Никитина видят шанс для практического воплощения лучших наработок Агентства стратегических инициатив

Великий Новгород, 13 февраля 2017, 18:39 — REGNUM  С назначением Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области у региона появился шанс стать лидером в России по инвестиционной привлекательности. Об этом сегодня, 13 февраля, корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель новгородского регионального отделения «Деловой России», руководитель департамента экономического развития Новгородской области Евгений Богданов.

Он отметил, что Никитин стоял у истоков так называемой «национальной предпринимательской инициативы», когда бизнесмены заявили об административных барьерах, а вновь созданное Агентство стратегических инициатив (АСИ) взяло на себя задачу улучшения инвестиционного климата в стране и российских регионах.

«Для экономики любого региона, в том числе Новгородской области, нужны инвестиции, рабочие места, наполнение бюджета. Сейчас все регионы России находятся в стадии конкуренции для инвестора. Льготные налоговые режимы, технопарки и прочее — это практикуют уже многие регионы, сейчас конкуренция идёт уже на уровне скорости работы бизнеса: в какие сроки выдаются разрешения на строительство, подключения к инфраструктуре и так далее», — пояснил Богданов, отметив, что АСИ разработало 12 целевых моделей, которые в этом году будут внедряться в регионах, в том числе на Новгородской области.

По мнению новгородского лидера «Деловой России», Никитин, возглавлявший АСИ с момента его основания, начнёт внедрять эти лучшие практики в Новгородской области. «Наш регион получил лучшего специалиста в этой сфере, у Новгородской области есть шанс стать лидером по инвестиционной привлекательности», — отметил Евгений Богданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Новгородская область заняла 65 место, как и по итогам 2014 года. При этом глава региона Сергей Митин, который сегодня, 13 февраля, досрочно ушёл в отставку, недоумевал, что на таких позициях территория оказывается, несмотря на рост инвестиций.

Читайте подробнее: Новгородская область застряла на 65-м месте в инвестиционном рейтинге

Напомним, новый временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин с 2011 года возглавлял Агентство стратегических инициатив.

Читайте ранее в этом сюжете: «Новое назначение для Андрея Никитина — серьёзный персональный вызов»

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