Прилепину в ДНР присвоили воинское звание майор

Донецк, , 18:05 — REGNUM



Сегодня, 13 февраля, глава ДНР Александр Захарченко присвоил внеочередное воинское звание «майор» российскому писателю и активисту движения «Новороссия» Захару Прилепину. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM .

При этом Захарченко заверил, что Прилепин обладает достаточным опытом для выполнения возложенных обязанностей. «Захар Прилепин — настоящий патриот России и Донбасса не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать Русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него республика», — сказал Захарченко во время вручения погонов военнослужащему Прилепину.

Напомним, Прилепин занимает должность советника главы ДНР и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в Народной милиции ДНР подтвердил информацию, опубликованную в российских СМИ, о том, что Прилепин сформировал свой боевой отряд из местных ополченцев.