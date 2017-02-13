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Литва поставила России условия о дружбе

Политика
Их послу РФ в Литве перечислил вице-министр иностранных дел

Вильнюс, 13 февраля 2017, 18:00 — REGNUM  Вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс сегодня, 13 февраля, встретился с послом России в Литве Александром Удальцовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно распространённому заявлению пресс-службы МИД, вице-министр заявил о заинтересованности Литвы вести полноценные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и добрососедства, однако исключительно после выполнения Россией ряда требований.

В них, согласно пресс-релизу МИД Литвы, вошли следующие: «прекращение агрессии на Украине, выполнения Минских соглашений», «важные вопросы, связанные с компенсацией принесённого ущерба за оккупацию, сотрудничество в расследованиях дела 13 января, убийств в Мядининкай и других».

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Российско-литовские отношения
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