Литва поставила России условия о дружбе

Их послу РФ в Литве перечислил вице-министр иностранных дел

Вильнюс, , 18:00 — REGNUM Вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс сегодня, 13 февраля, встретился с послом России в Литве Александром Удальцовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно распространённому заявлению пресс-службы МИД, вице-министр заявил о заинтересованности Литвы вести полноценные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и добрососедства, однако исключительно после выполнения Россией ряда требований.

В них, согласно пресс-релизу МИД Литвы, вошли следующие: «прекращение агрессии на Украине, выполнения Минских соглашений», «важные вопросы, связанные с компенсацией принесённого ущерба за оккупацию, сотрудничество в расследованиях дела 13 января, убийств в Мядининкай и других».