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Батальон полицейских из Ингушетии отправился в Сирию

Политика
Их коллеги из Чечни были направлены в САР еще в декабре прошлого года

Магас, 13 февраля 2017, 17:55 — REGNUM   Минобороны России отправило в Сирию батальон военной полиции из числа жителей Ингушетии. Полицейские будут обеспечивать безопасность российской авиагруппы и центра по примирению.

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, ингушский батальон будет нести службу в тех населенных пунктах, которые попали под мирные соглашения и противоборствующие стороны в которых разведены.

«Я уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и Министром обороны России», — цитирует Евкурова интернет-газета «Ингушетия».

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Отметим, ингушские полицейские — не первые, кто отправился охранять мир и покой граждан в Сирии. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Минобороны РФ сообщило о направлении в Алеппо батальона военной полиции, сформированного из уроженцев Чечни. Земляков в Сирии по поручению главы республики Рамзана Кадырова навестили депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. По их словам, чеченские полицейские достойно несут службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо.

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