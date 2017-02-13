Батальон военной полиции отправился из Ингушетии в Сирию
Магас, 13 февраля 2017, 17:51 — REGNUM Батальон военной полиции министерства обороны России из Ингушетии отправился из в Сирию для службы по охране российской авиагруппы и выполнения задач центра по примирению, сообщает RT.
По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, батальон укомплектован жителями республики.
«Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные Верховным главнокомандующим и министром обороны», — отметил Евкуров.
Также он сообщил, что из Ингушетии скоро направится груз гуманитарной помощи для пострадавшего от войны населения Сирии.
Напомним, в декабре 2016 года в Сирию из Чеченской республики был отправлен батальон военной полиции России для поддержания порядка в освобожденном от террористов городе Алеппо.
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