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Порошенко пообещал помочь Молдавии вернуть Приднестровье

Политика
Украина обещает всеобъемлющую помощь Молдавии

Киев, 13 февраля 2017, 17:50 — REGNUM  Украине и Молдавии пытаются навязать форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу обеих стран. Об этом 13 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, передает ИА REGNUM.

«Четверть века назад Молдавия столкнулась с похожим испытанием, потеряв часть своей суверенной территории. Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать и Молдавии, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки, я бы хотел отдельно подчеркнуть, обречены на поражение. Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных международных определенных границах», — заверил Порошенко.

По его словам, Украина продолжит работать в формате «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. «Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность Молдавии. Я хотел бы твердо подчеркнуть на позиции Украины, которая поддерживает и будет делать все, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Республики Молдавии были незыблемы, в том числе и в формате 5+2 Украина будет активно и решительно работать», — пообещал Порошенко.

«Сегодня мы с господином Филипом достигли согласия, что только возврат Украины и Молдавии домой — в европейский дом, является залогом мира, процветания и безопасности наших государств. Мы являемся лидерами в Восточном партнерстве с ЕС, подписали Соглашение об ассоциации, сделали другие важные шаги, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли, наше торговое сотрудничество с ЕС возрастает. Мы сломали тенденцию прошлых лет и в 2016 году обеспечили рост торгового оборота между нашими странами. Мы договорились о дальнейших шагах, которые убирают любые преграды на этом важном направлении. Речь, в том числе шла о постепенном восстановлении нашего экономического сотрудничества. Этому будет посвящено очередное заседание межправительственной украино-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое мы договорились провести в мае-июне текущего года», — сказал Порошенко.

Напомним, в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 + 2» участвуют Молдавия, Приднестровье, Украина, Россия, ОБСЕ, Евросоюз и США.

Порошенко сообщил, что стороны обсудили вопросы демаркации украинско-молдавской границы, в том числе на приднестровском участке. «Отдельное внимание мы уделили развитию приграничной транспортной инфраструктуры, завершению демаркации украино-молдавской границы, включительно с приднестровским участком. Хочу еще раз отметить, что в 2009 году я, как министр иностранных дел Украины, начал этот процесс. И мы подчеркиваем необходимость как можно быстрее завершить этот процесс… Мы также обговорили вопрос поставок электроэнергии из Украины в Молдову», — подчеркнул Порошенко.

Он также поблагодарил руководство Молдавии за поддержку Украины в Совете Европы, ОБСЕ и других организациях при утверждении решений и резолюций, которые касаются территориальной целостности Украины и решительного осуждения «российской военной агрессии».

Напомним, в 2017 году Украина возглавила Совет безопасности ООН. Сегодня, 13 февраля, под председательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Совете безопасности ООН пройдут открытые дебаты по вопросу защиты объектов критической инфраструктуры от террористических угроз. «Сегодня, в 17:00 открытые дебаты Совета Безопасности ООН под председательством Павла Климкина относительно защиты критической инфраструктуры от террористических угроз», — сказано в сообщении украинского МИДа в Twitter.

Ранее, премьер-министр Молдавии Филип провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Киеве премьер-министры Украины и Молдавии подписали Дорожную карту развития украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год. Документ предполагает в частности завершение переговорных процессов по трем первоочередным вопросам: урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла, завершение демаркации государственной границы и взаимного признания прав собственности.

«Мы провели активную встречу и решили совместно с господином премьер-министром, что в отношении тех проблем, которые остались из прошлого, мы должны объединить усилия, для того чтобы решить их в 2017 году. Эти вопросы — демаркации границ, энергетического сотрудничества, вопросы собственности — должны быть решены. Для этого мы сегодня подписали совместное соглашение. Это совместное соглашение — план действий, предусматривающий конкретные 8 пунктов, связанных с решением вопросов о которых я сказал. План действий касается демаркации, собственности, гидроузлов, пунктов пропусков — предметных вещей, которые мы должны решить в 2017 году», — отметил Гройсман.

Говоря о вопросах демаркации границ, премьер отметил, что будет создана группа специалистов для наработки всех необходимых решений для завершения процесса. «Мы ставим амбициозную задачу — в 2017 году этот вопрос, план из 8 пунктов, решить на основе уважения и общности», — указал он.

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Приднестровское урегулирование
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