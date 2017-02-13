Парламентская делегация из Пакистана отказалась от поездки в США

Исламабад, , 17:41 — REGNUM Парламентская делегация из Пакистана отказалась от участия в заседании ООН, которое должно пройти в Нью-Йорке 14 февраля, из-за задержки визы для сенатора Маулана Абдула Гафура Хайдери, сообщает 13 февраля Reuters.

«Если США не объяснят причины задержки, парламентская делегация откажется от поездки в США, а представители Конгресса или американские дипломаты могут не рассчитывать на радушный прием в Сенате (Пакистана — прим. ИА REGNUM )», — заявил представитель Сената Пакистана Чаудхри Аршад.

Пресс-секретарь посольства США в Исламабаде отказался от комментариев.

Напомним, Хайдери, представитель исламистской партии Джамаат улемов-и-Ислам Фазл, должен был возглавить парламентскую делегацию Исламской Республики Пакистан. На 13 февраля было запланировано заседание Межпарламентского союза в США, а 14 февраля парламентская делегация должна была участвовать в заседании ООН в Нью-Йорке.

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