В РФ будет создан Совет по законодательному обеспечению цифровой экономики

Председатель Госдумы РФ создаст Совет по законодательному обеспечению цифровой экономики при спикере ГД. К работе этого совета должны быть привлечены наиболее профессиональные представители IT-отрасли, считает Вячеслав Володин

Казань, , 17:27 — REGNUM



Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о создании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при спикере нижней палаты парламента.

В понедельник, 13 февраля в Казани, на встрече со студентами и преподавателями университета «Иннополис», специализирующегося на обучении по направлениям в сфере информационных технологий, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ранее при председателе Госдумы действовало восемь различных экспертных советов.

«Первый совет, который после консультации с коллегами мы решили создать, — это Совет по законодательному обеспечению цифровой экономики», — сообщил он.

«В рамках этого совета мы постараемся востребовать и привлечь к работе наиболее профессиональных представителей IT-отрасли с тем, чтобы уже сегодня более эффективно решать эти задачи», — цитирует Вячеслава Володина ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер в понедельник находится с рабочей поездкой в Татарии. В центре внимания поездки — вопросы развития IT-технологий на примере работающих в этом регионе технопарков.

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По мнению спикера нижней палаты парламента, Госдуме следует использовать так называемый «электронный кабинет депутата», или «электронную приемную».

«Мы должны решить задачу организации с позиции контроля работы приемной депутата по обращениям граждан, фиксации всех обращений, и, соответственно, это надо все замкнуть на депутате, чтобы он видел, находясь в Госдуме, как работает его приемная, как рассматриваются обращения граждан, как они реализовываются», — отметил Вячеслав Володин.

«Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом», уточнил председатель Госдумы.

Напомним, работая на посту первого заместителя руководителя администрации президента России, Володин курировал вопросы развития IT‑ и интернет-отрасли, регулярно встречался с ее представителями. В частности, Вячеслав Володин принимал активное участие в работе первого Форума «Интернет Экономика 2015», в ходе которой заявил, что «интернет мог бы служить людям, снимать проволочки и бюрократию».

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