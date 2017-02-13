Россия атакует! Лимпопо, Габон и Львов пали, президент Бармалей свергнут

Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Российские пранкеры Лексус и Вован от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана рассказали члену Конгресса США Максин Уотерс шокирующие подробности агрессивной политики России, сообщили знаменитые телефонные шутники на своих страницах в соцсетях.

Пранкеры дозвонились до известной своей антироссийской позицией конгрессмену Максин Уотерс, ранее обвинившую Москву в нападении на Корею.

Представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, пранкеры попросили усилить антироссийские санкции и рассказали о новых жертвах российской агрессии и русских хакеров.

Возмущенная известием о том, что «российские войска уже вошли во Львов», конгрессмен Уотерс узнала еще и о том, что «Путин послал регулярные войска в Габон, чтобы поддержать там режим Ондимбу».

Но особый интерес пользователей Сети вызвала реакция Уотерс на рассказ о русских хакерах, вмешавшихся в выборы президента Лимпопо чтобы свергнуть законного главу государства Бармалея, а на его место поставить «марионетку Кремля» Айболита.

Максин Уотерс отнеслась к этим известиям очень серьезно, заявив следующее: «Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу агрессии в эти города».,

Кроме того, конгрессмен Уотерс решила внести свой вклад в борьбу с «русскими хакерами» и спросила у «Гройсмана», что знает украинское правительство об организаторах хакерских атак на Лимпопо. «Гройсман» незамедлительно поделился с ней секретной информацией и сообщил о двух хакерах, работающих в Сети под никами Вован и Лексус.

В результате беседы конгрессмен Максин Уотерс обещала не только поддерживать в Конгрессе США борьбу Украины, но и поднять вопрос Габона, Львова и Лимпопо.

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