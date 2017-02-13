Народно-патриотические силы выдвигают Геннадия Зюганова в президенты

Москва, , 16:43 — REGNUM Народно-патриотические силы поддержали выдвижение кандидатуры лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова на президентские выборы в 2018 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

«Мы 7 февраля провели большой круглый стол народно-патриотических сил, он проходил в Москве. Кандидатуры наши товарищи по патриотическим силам начинают присылать. Такой кандидатурой на круглом столе была названа кандидатура лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова», — сказал Новиков на пресс-конференции в Москве.

При этом, по его словам, обсуждение кандидатов будет продолжено.

Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.

Ранее о желании баллотироваться на пост главы государства заявил Алексей Навальный. Экс-премьер Михаил Касьянов также сообщил о возможности выдвижения своей кандидатуры на роль кандидата в президенты России.

Читайте также: В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах