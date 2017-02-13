Италия: Трамп и Путин сделают чудо — сплотят ЕС

Рим, , 16:42 — REGNUM



Экономическое издание Sole 24 ore утверждает, что Дональд Трамп и Владимир Путин уже изменяют Европу неожиданным образом. Непредсказуемые выборы президента США могут оказаться решающим фактором для «взросления» Европейского союза.

Как сообщает редакция, последний знак «перемен» был замечен в Варшаве, где канцлер Германии Меркель возобновила диалог с наиболее проблематичным из стран-партнеров. Польское правительство обнаружило тот факт, что Вашингтон больше не хочет уделять внимание интересам восточных европейских стран, но беспокоится об интересах Владимира Путина. Польша, которая как и другие восточно-европейских страны считают Россию потенциальной угрозой, немедленно сблизилась с Берлином. Европа, которая до сих пор классифицировалась Польшей как «второй самый опасный инструмент прогиба под Германию после Вермахта», вновь стала важным партнером. Ярослав Качиньский, президент который выражал надежду на роспуск ЕС и победу националистов в Германии (хотя и финансируемыми из Москвы), публично пожелал Меркель быть переизбранной.

С точки зрения перспективы более глубокой интеграции, — отмечает Sole 24 ore, — следует понимать сегодня картину Европы «двух скоростей», этот термин был введен еще в 1994 году, чтобы обозначить проект валютного союза. В программных документах народных немецких партий внешняя политика всегда основывается на приоритете дружбы с Францией и Польшей. Не удивительно, что это идея принимает дипломатическую инициативу, направленную на приведение Парижа и Берлина к идее «Европы двух скоростей».

Также вышеупомянутая стратегия хорошо видна на примере Берлина. В статье подчеркивается, что будучи обеспокоенной протекционистскими намерениями Дональда Трампа, Меркель открыла двери для диалога с Китаем по евро-азиатской торговле, фактически минуя провальные соглашения (вроде TTIP). Эмиссары Трампа уже попросили Берлин увеличить закупки оружия из Америки, чтобы сбалансировать сальдо немецкого торгового баланса. «Вашингтон предлагает двусторонние соглашения для ряда европейских стран в индивидуальном порядке, ставя их под давление, хотя политика в области торговли является общей и в исключительной компетенции Европейской комиссии», — пишет журнал.

Sole 24 ore публикует некоторую информацию о будущем Европы из доклада, который готовится в Брюсселе в рамках подготовки к празднованию подписания Римского договора в конце марта, речь будет идти о 27 странах Европейского союза, известны лишь общие тезисы. Большая экономическая интеграция в еврозоне будет после выборов в Германии и только на условиях стабильности единой валюты. На уровне 27 стран начнутся работы по скорейшей интеграции в области обороны и безопасности, а также в сфере торговых отношений с остальным миром.

По этой причине в Брюсселе намерены принять контрмеры по углублению экономических отношений, и не только с Китаем, а также с Индией, странами Персидского залива и другими развивающимися экономическими державами. Одна из стран, с которой переговоры ведутся более интенсивно, это Мексика, первая жертва антагонизма Трампа. «В этом контексте Европа могла бы взять на себя роль гаранта многосторонних торговых систем вместо Соединенных Штатов», — предлагает автор статьи и соглашается, что это «переворот непредсказуемый по прошествии стольких лет, в котором преобладала риторика европейского упадка».

Но давление Трампа и Путина выходит за рамки торговой политики. Кибератаки со стороны России и присутствие в Белым доме президента, который больше не гарантирует сотрудничество в области разведки и шпионажа (последние лично ударили по канцлеру Меркель) толкают Европу на строительство информационной европейской площадки. Стратегия цифровой интеграции будет обсуждаться в ближайшие месяцы, как в сфере политики безопасности, так и в рамках стратегии экономического развития. В статье сообщается, что к кандидату в президенты Франции Эмманюэлю Макрону обратились предприятия Силиконовой долины, которым больше некомфортно в Америке, и которые хотят переехать во Францию. Поэтому, как пишет Sole 24 ore, в новом стратегическом плане, и благодаря внезапной маргинализации Великобритании, для Франции представляется шанс возобновить центральную позицию, которая была потеряна в результате дисбаланса в отношениях между Парижем и Берлином. «Без Ле Пен и без Лондона Париж вернется в центр оборонной политики». По тем же причинам (развития и безопасности) страны ЕС возвращаются к обсуждению общей стратегии по вопросам энергетики. Вот так Трамп и Путин, внезапно, сближают Европу.