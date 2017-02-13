Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
- Вертолет Robinson упал в Телецкое озеро — на борту находились пять человек
- Губернатор Новгородской области не будет участвовать в выборах главы региона
- Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
- Роды на дороге: В Оренбуржье население просит вернуть городской роддом
- Якутяне сказали «нет» масштабным перевозкам радиоактивных элементов
- В Югре у журналистов проходят обыски: «Работа редакции парализована»
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