Тимошенко поставила ультиматум Гройсману и дала время до конца дня

Киев, , 16:33 — REGNUM Лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обещает обратиться в суд, после того, как из повестки дня украинского парламента был удален проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом 13 февраля Тимошенко заявила в ходе пресс-конференции, передает ИА REGNUM .

«Партия «Батькивщина» на прошлой сессионной неделе огласила о том, что мы инициируем отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. После этого произошли чрезвычайнее события, которых за 25 лет независимости я не помню. Фракция «Батькивщины» поставила подписи под соответствующим проектом постановления Верховной Рады «Об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана» и передали, как это всегда происходит в таких случаях, в секретариат ВР, чтобы зарегистрировать постановление об отставке премьер-министра Гройсмана. У нас приняли постановление и зарегистрировали его. У нас есть скриншот, который подтверждает, что в пятницу, 10 февраля, этот проект постановления был принят. Он был зарегистрирован под номером 6076 и, в принципе, поставлен на рассмотрение», — сказала Тимошенко.

По ее словам, проект постановления был незаконно удален с повестки дня Рады через несколько часов. «Через несколько часов, а именно в 18.00 этот проект постановления, который был внесен и зарегистрирован партией «Батькивщина» был просто грубо и антиконституционно снят с повестки дня. Т. е. по сути, в регистрации уже нет проекта постановления», — пожаловалась Тимошенко.

При этом лидер фракции пообещала подать в суд, если проект постановления не появится до конца дня, 13 февраля. «Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд», — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, 10 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана. Инициатором проекта постановления была указана лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко. Всего в списке авторов — 13 депутатов. Через некоторое время в тот же день аппарат Верховной Рады постановление удалил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Тимошенко пообещала инициировать отставку Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Гройсманом. «Уже сегодня нужно инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и делать это как можно быстрее. Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчет правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана. Больше страна терпеть эту коррупцию, этот непрофессионализм и поборы с людей больше не имеет права», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что во время визита в США американские политики выражали недовольство уровнем коррупции на Украине. «В каждом кабинете, в котором я была: у сенаторов, у конгрессменов, политиков, политологов, стратегов, задается вопрос: когда на Украине прекратится коррупция на самом высоком уровне? Называются фамилии из окружения президента Украины. Недавно и действующего премьер-министра Украины. И говорят, если такая коррупция на самом высоком уровне на Украине продолжится, то категорически никто не будет рассматривать никакую помощь Украине. Почему у нас до сих пор не созданы временные следственные комиссии?», — задалась вопросом Тимошенко.