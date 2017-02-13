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В Севастополе пройдет митинг в поддержку признания республик Донбасса

Политика
Акция получила разрешение властей

Севастополь, 13 февраля 2017, 16:30 — REGNUM  Митинг в поддержку жителей Донбасса пройдет в Севастополе в субботу, 18 февраля у памятника императрице Екатерине Второй. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Правительство Севастополя согласовало заявку на митинг. Организаторы рассчитывают собрать подписи под обращением к руководству РФ с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Инициаторами акции выступили жители Севастополя, соорганизовавшись через социальные сети под хэштэгом #ХватитУбивать.

«Мы ничего больше сделать не сможем, разве что отправить помощь и деньги, ну почитать сводки, ну поплакать, — заявила одна из организаторов Янина Вербицкая. — Совершенно невозможно наблюдать за тем, как совсем рядом, в режиме нон-стоп погибают люди».

Она также сообщила, что к 12 февраля подтверждено согласование на проведение митинга и пикета в Севастополе и в Москве. «По поводу питерского митинга у нас пока нет подтверждающей информации», — написала она на странице в соцсети.

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