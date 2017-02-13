Песков не стал комментировать сведения о возможной отставке главы Карелии

Москва, , 15:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что глава Карелии Александр Худилайнен может в ближайшие дни покинуть свой пост, а его преемником станет, предположительно, директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Песков пояснил, что информацию подобного рода в Кремле никогда не анонсируют.

Досрочную отставку главы Карелии не подтвердили и в его пресс-службе, передает радиостанция «Говорит Москва». По словам пресс-секретаря Худилайнена Марины Кабатюк, официальной информацией на этот счет в аппарате главы региона не располагают, в связи с чем комментариев не дают. Пресс-конференция главы Карелии, касающая появившихся в СМИ сообщений о его возможной отставке, также не планируется, пояснила Кабатюк.

«Мы не подтверждаем, — отметила она. — Сейчас у главы достаточно плотный график, завтра у него поездка в районы».

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