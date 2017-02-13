В Иране к 10 годам приговорен человек виновный в шпионаже

Имя приговоренного не сообщается

Тегеран, , 15:44 — REGNUM В Иране вынесли приговор 62-летнему мужчине, обвиняемому в шпионаже, в результате чего ему придется отбывать 10-летний срок наказания, сообщает Associated Press.

По данным официальных источников, осужденный был завербован иностранной разведкой во время своего паломничества в святые места, находящиеся в Саудовской Аравии. Осужденный, чье имя не раскрывается, был арестован пять месяцев назад.

Вердикт суда был вынесен после длительной проверки со стороны спецслужб.

Иран периодически объявляет об аресте шпионов, дальнейшая их судьба, как правило, неизвестна.