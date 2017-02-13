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«Новое назначение для Андрея Никитина — серьёзный персональный вызов»

Политика
Мнение эксперта о назначении главы Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина врио губернатора Новгородской области

Великий Новгород, 13 февраля 2017, 15:42 — REGNUM  «Новгородская область — в авангарде политических изменений страны», — заявил сегодня, 13 февраля, корреспонденту ИА REGNUM политтехнолог Сергей Малахов, комментируя смену главы региона. Политтехнолог напомнил, что в 2012 году Новгородская область вошла в пятёрку регионов, где впервые после длительного перерыва глава региона снова стал избираться населением на прямых выборах, а сейчас попала в «новый политический тренд, обозначившийся с приходом в Администрацию президента на должность куратора внутренней политики Сергея Кириенко».

«Сегодня новыми губернаторами в России становятся молодые амбициозные управленцы в возрасте 30−40 лет. Опыт работы в федеральных либо московских административных структурах, а также биографическая привязка к региону для кандидатов являются желательными, но не обязательными факторами. Намного важнее — их работоспособность и умение ориентироваться в современных экономических реалиях. При этом политиком губернатору сегодня быть не обязательно. Главное — современный подход к управлению и способность предлагать новые решения в экономике», — пояснил Малахов.

6 октября врио губернатора Калининградской области был назначен 30-летний Антон Алиханов, 12 января врио главы республики Адыгея стал 43-летний Марат Кумпилов, 6 февраля врио губернатора Пермского края был назначен Максим Решетников — его возраст 37 лет. 7 февраля в возрасте 40 лет врио главы республики Бурятия стал Алексей Цыденов. Сегодня губернатором Новгородской области стал 37-летний Андрей Никитин, до этого несколько лет проработавший на должности генерального директора Агентства стратегических инициатив.

«Для нового врио губернатора это назначение — серьёзный персональный вызов. Работая в Москве на заметной административной позиции, он мог рассчитывать на дальнейший карьерный рост. Его фамилия звучала при обсуждении должности министра в федеральном правительстве. Сегодня, чтобы вернуться в Москву на серьезную административную позицию, Андрею Никитину предстоит совершить чудо: показать в Новгородской области такие результаты работы, чтобы ни у кого и сомнений не возникло — в Москве он нужен больше, чем в любом регионе», — считает эксперт. При этом, как отметил Сергей Малахов, «соревноваться за возвращение в Москву ему предстоит с такими же молодыми и амбициозными только что назначенными главами других регионов».

«В этом смысле новгородцам с новым врио главы повезло. Повезло ли ему с новгородцами — покажет время», — заключил политтехнолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 37-летний генеральный директор АСИ Андрей Никитин указом президента России Владимира Путина сегодня, 13 февраля, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. На посту главы региона он сменил 65-летнего Сергея Митина, который возглавлял Новгородскую область с 2007 года.

Ожидается, что представление нового врио главы региона членам новгородского правительства состоится завтра, 14 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Никитин отправится в Новгородскую область сегодня вечером

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