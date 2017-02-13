Угроза депортации коснулась многих латвийцев, живущих в Великобритании

Рига, , 15:35 — REGNUM Министерство внутренних дел Великобритании активно рассылает мигрантам повестки с предупреждением о возможном выдворении их из страны, если они не смогут доказать наличие официальной работы или места жительства. Эти меры коснулись и многих латвийцев, которых из-за игнорирования повестки уже доставили в центры задержания иммигрантов, где они ждут депортации, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Так, например, в Портленде, в Дорсете, в центре задержания иммигрантов находятся четверо жителей Латвии. Одного из них — Гвидо Ошиньша, полиция доставила в центр около двух недель назад, потому что он не смог предъявить официального договора об аренде жилья. «Куда обращаться за помощью, не объясняют — только дают на подпись документы о предоставлении бесплатного авиабилета в Ригу с запретом на въезд в Великобританию на год. Однако это не вердикт суда о том, что меня высылают в Латвию — даже не знаю, кто конкретно принял данное решение», — сообщил Ошиньш.

В Министерстве внутренних дел Великобритании пояснили, что граждане Евросоюза, которые в Соединенном Королевстве официально не работают и не являются самозанятыми лицами, должны иметь достаточное количество денег, чтобы содержать себя и свою семью, и не создавать нагрузку на местную систему социальной поддержки. «Если граждане ЕС не выполняют наши требования, тогда у них нет права находиться в Соединенном Королевстве и их могут депортировать», — заявили в министерстве. Стоит отметить, что данное правило в Великобритании действовало давно, но активно применяться стало лишь в последнее время.

В свою очередь, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что в министерство или посольство Латвии в Великобритании пока не поступало просьб о помощи от конкретных людей. Он также добавил, что пока Великобритания является страной-членом Евросоюза, латвийцы не должны страдать ни от какой дискриминации. Также министр указал, что недавно обсуждал в Лондоне данный вопрос с представителями британских властей. «Я разговаривал с секретарем по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвидом Дэвисом и мы договорились, что если у посольства появится информация о том, что кто-то, по его мнению, несправедливо получил повестку о депортации или же подвергся дискриминации, посольство Великобритании в Латвии сообщит об этом британским властям. Тогда мы вместе будем разбираться, было ли это законно или нет», — заявил Ринкевич.

Министр призвал латвийцев, живущих в Великобритании и не имеющих документов, подтверждающих наличие официальной работы или места жительства, быстрее их оформить, иначе в 2019 году, когда Великобритания выйдет из состава Европейского союза, могут возникнуть проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после состоявшегося в Великобритании референдума о выходе из ЕС проживающим там латвийцам приходится сталкиваться с проявлениями ксенофобии и нетерпимости. Лайма Бренцс, руководитель бюро консультаций и переводов в городе Спалдинг, оказывающего помощь иммигрантам из Латвии, заявила, что референдум дал британцам иллюзию вседозволенности, позволяющую публично унижать других людей. «Мне даже плакать хочется. Приходится слышать такие комментарии, как «Пакуй свои чемоданы и езжай туда, откуда приехала!». Даже коллеги, с которыми многие годы были дружеские отношения, позволяют себе спрашивать: «Ну, ты уже закончила собирать сумку?» — рассказывает Бренцс.

В соцсети «Facebook» была создана специальная группа, в которой обсуждают подобные происшествия. Так, некая пожилая женщина вынудила полячку с маленьким ребенком выйти из автобуса, а в другом случае восточноевропейцам с криками «убирайтесь в свои страны» не позволили зайти в метро. Также в последнее время многие живущие в Великобритании латвийцы жалуются на то, что работники местных самоуправлений обходят их дома и задают различные вопросы — например, откуда люди приехали, сколько человек живет на одной площади, где люди работают и не собираются ли возвращаться обратно на родину.

Напомним, правительство Великобритании рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

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