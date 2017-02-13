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На Милонова просят возбудить дело за слова о «варке христиан в котлах»

Политика
Это уже второй случай в ходе скандала вокруг Исаакия, когда в адрес думского депутата звучат обвинения в разжигании ненависти и вражды

Санкт-Петербург, 13 февраля 2017, 15:49 — REGNUM  Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, «эсер» Алексей Ковалев требует привлечь депутата Госдумы, единоросса Виталия Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды. Об этом сообщила пресс-служба «Справедливой России».

Поводом стали высказывание Милонова о том, что «предки» депутатов Заксобрания Максима Резника («Партия роста») и Бориса Вишневского («Яблоко») «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Эту фразу Милонов произнес во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора, состоявшегося 12 февраля. Лидер фракции «Справедливой России» в петербургском парламенте Алексей Ковалев обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить в отношении Милонова уголовное дело.

По мнению Ковалева, фразой о котлах Милонов через СМИ совершил действия, направленные на возбуждение ненависти к группе лиц по признаку происхождения. Кроме того, подчеркивает парламентарий, Милонов допустил унижение достоинства депутатов Вишневского и Резника, приписав их «предкам» деяния, совершавшиеся римскими императорами, повинными в период Первой Иудейской войны в I веке н.э. (66−71 гг.) в уничтожении еврейского народа.

Кроме того, Виталий Милонов в СМИ назвал нынешние церковные службы в Исаакиевском соборе «крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах», говорит Ковалев, и этим единоросс унизил достоинство сотен прихожан, так как только в 2016 году в Исаакии прошли более 600 богослужений. Таким образом, заключает Ковалев, депутат Госдумы сумел одновременно унизить достоинство православных и иудеев.

Ковалев также выражает надежду, что в случае возбуждения уголовного дела органами следствия в отношении Милонова будет назначена в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.

Обратим внимание, что это уже второй случай, когда депутат Госдумы, высказавшийся относительно передачи Исаакия в руки РПЦ, подвергается обвинениям в разжигании национальной или религиозной розни. Ранее объектом для подобных обвинений стал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

На пресс-конференции по поводу передачи Исаакиевского собора вице-спикер Думы заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

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Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила Толстого в подрыве межнационального мира и призвала российский парламент отреагировать на его заявления.

26 января Петр Толстой и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примирились. Толстой сообщил, что винит в случившемся прессу. «Очень сожалею, что по вине недобросовестных журналистов, которые мне приписали некоторый набор понятий, вся эта шумиха была поднята», — сказал вице-спикер.

Тем не менее, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания Петра Толстого на предмет наличия в них признаков преступления.

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Напомним, крестный ход 12 февраля был запланирован, по существу, как ответ массовым акциям протеста против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Идея крестного хода принадлежала Милонову, который счел, что такое выражение народной поддержки будет «лучше, чем митинг на 15 человек».

По данным Санкт-Петербургской епархии, крестный ход вокруг собора 12 февраля совершили 6 тысяч верующих, при этом очевидцы называют более скромную цифру в 400−600 человек. В тот же день у стен собора состоялась акция сторонников сохранения музейного статуса собора, которые окружили Исаакий живым кольцом в несколько рядов. По разным данным, акция собрала от 1200 до 2000 участников.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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