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Дрозденко пообещал Шойгу создать аэропорт двойного базирования в Сиверском

Политика
Новый аэропорт может заработать в Ленобласти не ранее 2020

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 13 февраля 2017, 15:32 — REGNUM  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу, в котором подтвердил готовность региона, в случае передачи в областную собственность аэродрома «Сиверский», создать на его базе аэропорт совместного базирования для гражданской и военной авиации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

На базе бывшего военного аэродрома в поселке Сиверский в Гатчинском районе власти региона хотя создать аэропорт для компаний-лоукостеров, бизнес-авиации и грузовых авиаперевозок. Александр Дрозденко убежден, что новый аэропорт даст импульс развитию транзита и региона в целом. Особо отмечается, что географически удобное расположение взлетной полосы даст выгоду в 10 минут при полете на Москву и 15 минут — при полете в сторону Европы, по сравнению с аэропортом «Пулково».

«Мы выполнили все условия министерства обороны, и теперь ждем принятия соответствующего решения, — заявил сегодня Александр Дрозденко на встрече с руководством потенциального инвестора проекта — компании «Евросиб».

По словам губернатора, теперь властям и инвестору «необходимо принять инвестиционную модель реализации проекта и определить общую последовательность действий при его осуществлении».

Как считают участники совещания, начало эксплуатации аэропорта «Сиверский» в качестве воздушной гавани для грузовой и бизнес-авиации возможно не ранее 2020−2021-го годов.

Предстоит подготовить кадастровый план, разработать проект и осуществить строительство необходимых зданий и сооружений, а также получить от Росавиации разрешение на осуществление полетов из нового аэропорта.

«Кроме того, новый аэропортовый комплекс потребует строительства транспортных развязок, которые свяжут терминал с автомобильными и железными дорогами», — отмечают в областной пресс-службе.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны передает аэродром в Сиверском в собственность Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели полагают, что сама идея появления еще одного аэропорта в Петербургском регионе полностью оправдана. Однако эксперты отмечают, что началу проекта в Сиверском препятствует, прежде всего, неблагоприятная ситуация на рынке авиаперевозок, особенно, с учетом недозагруженности «Пулково».

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт в Ленобласти: на старт в нелётную погоду

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Строительство и состояние аэропортов
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