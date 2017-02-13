Валерий Фадеев: Андрей Никитин не боится вызовов и больших проектов

Москва, , 15:22 — REGNUM «Я являюсь председателем Экспертного совета Агентства стратегических инициатив, и работаю с Андреем Никитиным уже шестой год. Сейчас ему 37 лет, когда он возглавил АСИ, ему был 31 год. Это была задача, поставленная президентом. И, будучи таким молодым человеком, Андрей Никитин справился с этой задачей, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор холдинга «Эксперт», телеведущий Валерий Фадеев, комментируя отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначение врио губернатора области главы Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина, — АСИ сейчас занимает заметное место в системе управления экономикой страны. У АСИ есть серьезные, двигающие вперед проекты ‑ и касающиеся регионов, и касающиеся социальных аспектов, и касающиеся системы образования».

«Мне кажется, что Андрей Никитин за эти пять лет набрал очень большой опыт. В нем есть «федеральный замах», и он не боится вызовов и больших проектов, и, я считаю, он должен справиться с этим новым для него типом работы», — подчеркнул Валерий Фадеев.

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