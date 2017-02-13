Эрдоган: Решение Израиля о строительстве новых поселений – провокация

Анкара, , 15:18 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил решение Израиля продолжить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. По мнению лидера Турции, этот шаг является провокацией. Об этом сообщает Reuters.

Израиль объявил о своих планах строительства еще 3 тыс. домов на Западном берегу. Кроме того, Тель-Авив задним числом легализовал уже построенные 4 тыс. домов. Данное решение было осуждено ООН.

Напомним, отношения между Израилем и Турцией были испорчены в 2010 году, когда в результате нападения на так называемую Флотилию свободы — группу активистов из Турции выступающих за деблокирование Израилем сектора Газа вооруженными силами Израиля погибло десять граждан Турции. Тем не менее в 2016 году был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта. Однако турецкая сторона по-прежнему не признает право Израиля на строительство поселений на территории Палестины.