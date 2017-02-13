Во втором туре выборов президента Франции Ле Пен обойдут и Фийон и Макрон
Отрыв Фийона от Ле Пен будет меньше
Париж, 13 февраля 2017, 15:13 — REGNUM
Бывший министр экономики, финансов и промышленности Франции Эммануэль Макрон одержит верх во втором туре президентских выборов над лидером правой партии страны Марин Ле Пен, сообщает Le Figaro.
К такому выводу пришли эксперты организации Opinionway, проведшие социологический опрос, результаты которого появились 13 февраля.
Как показало исследование, за Макрона проголосует 63% респондентов, тогда как за Ле Пен лишь 37%.
В свою очередь, кандидат от Республиканской партии Франции Франсуа Фийон также одержит верх над Ле Пен, однако с меньшим отрывом. Так, в случае противостояния Фийона с Ле Пен, за республиканца свои голоса отдадут 58% опрошенных против 42%.
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