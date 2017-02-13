Во втором туре выборов президента Франции Ле Пен обойдут и Фийон и Макрон

Отрыв Фийона от Ле Пен будет меньше

Париж, , 15:13 — REGNUM



Бывший министр экономики, финансов и промышленности Франции Эммануэль Макрон одержит верх во втором туре президентских выборов над лидером правой партии страны Марин Ле Пен, сообщает Le Figaro.

К такому выводу пришли эксперты организации Opinionway, проведшие социологический опрос, результаты которого появились 13 февраля.

Как показало исследование, за Макрона проголосует 63% респондентов, тогда как за Ле Пен лишь 37%.

В свою очередь, кандидат от Республиканской партии Франции Франсуа Фийон также одержит верх над Ле Пен, однако с меньшим отрывом. Так, в случае противостояния Фийона с Ле Пен, за республиканца свои голоса отдадут 58% опрошенных против 42%.