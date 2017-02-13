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В ДНР подтвердили назначение писателя Прилепина замкомандиром батальона

Политика
Писатель признался, что его «цель — Киев»

Донецк, 13 февраля 2017, 15:11 — REGNUM  Один из идеологов концепции «Русского мира», российский писатель и советник главы ДНР Захарченко Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом ДНР. При этом Прилепин получил звание майора ВС ДНР. Данную информацию 13 февраля в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил источник в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Информацию о повышении Прилепина еще официально не публиковали на сайтах ДНР. Но то, что он стал майором ДНР — 100%. Писатель будет заниматься идеологической работой с бойцами», — сказал источник.

По его словам, в войсках ДНР сохраняется недостаточно высокая мотивация среди бойцов после гибели ключевых командиров войск ДНР. «Ему (Прилепину — прим. ИА REGNUM ) надо поднять боевой дух солдат, заниматься разъяснением ситуации — идеологическая накачка. Надо признать, что после гибели героя ДНР Толстых («Гиви»), в рядах армии ДНР наблюдается незначительное снижение дисциплины и боевого духа. Прилепин — отличный оратор и трибун, пользуется авторитетом среди бойцов. Ему доверяют», — пояснил военный.

Ранее, издание kp.ru сообщило, что Прилепин сам набирал бойцов в свое военное формирование ДНР. В свою очередь, российский писатель отметил, что конечной целью войны в Украине является захват всей территории страны. При этом Прилепин назвал РФ «хранителем украинства».

Читайте ранее в этом сюжете: Писатель Захар Прилепин стал замкомандира батальона спецназа в ДНР

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