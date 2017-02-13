Депутаты Петербурга напишут Мединскому о недопустимости слияния РНБ и РГБ

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания попросят министра культуры России Владимира Мединского остановить слияние Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) и Российской государственной библиотеки (Москва). Соответствующее обращение поддержала 13 февраля профильная комиссия городского парламента по образованию культуре и науке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народные избранники отмечают неоценимое значение для Петербурга и России РНБ как старейшей публичной и первой национальной библиотеки страны, обладающей вторым по величине фондом в РФ. Объединение же с РГБ в Москве может привести к тому, что петербургская «Публичка» (исторически сложившееся название РНБ) лишится обязательных экземпляров книг, и к другим административным и структурным проблемам.

По мнению депутатов, министр Мединский должен остановить слияние «без всесторонней взвешенной оценки и учета мнения ведущих ученых и признанных специалистов России, библиотечной общественности и работников библиотечной сферы».

Напомним, сообщения о предстоящем объединении двух библиотек — московской и петербургской — вызвали крайне негативную реакцию у библиотечного, музейного и научного сообщества. Профессионалы подчеркивают, что реализация этого проекта приведет к фактическому уничтожению РНБ. В то же время исполняющий обязанности директора РГБ Владимир Гнездилов недавно заявил, что речь идет лишь об устранении дублирования и создании единой электронной библиотеки.

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Ранее главного библиографа РНБ в Петербурге Татьяну Шумилову, которая публично раскритиковала планы слияния двух библиотек, уволили из учреждения. В Петербурге продолжаются акции протеста против объединения библиотек. Так, в минувшие выходные у здания РНБ граждане раздавали петербуржцам книги, а также организовали пикеты с плакатами «Публичке — Шумилову, Петербургу — Публичку», «Библиотека важнее, чем губернатор», «Книги — в Петербург, губернатора — в Москву», «Люди, заберите книги, Москва и их отберет» и другими.

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Петербургский ПЕН-клуб также высказался против объединения библиотек. В письме писателей и журналистов говорится, что они возмущены «возникшим в бюрократических кулуарах проектом слияния», так как «последствия будут катастрофическими прежде всего для Петербурга. «Российская национальная библиотека — единственная в мире, где собрано всё, что когда-либо издавалось на русском языке. <…> Предполагаемое объединение — удар по науке и культуре Петербурга, еще один шаг к его «провинциализации», — говорится в письме.

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