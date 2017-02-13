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Андрей Никитин отправится в Новгородскую область сегодня вечером

Политика
На автотранспорте, чтобы оценить качество дорог

Великий Новгород, 13 февраля 2017, 15:02 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин планирует отправиться в регион вечером сегодняшнего дня, 13 февраля — после того, как попрощается с коллективом Агентства стратегических инициатив (АСИ) и скажет ему «большое спасибо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь АСИ Игорь Карачин, отметив, что Никитин возглавлял АСИ без малого шесть лет.

«В Новгородскую область он отправится, скорее всего, на автотранспорте — чтобы лично оценить качество дорог», — также сообщил Карачин.

Отметим, что автомобильная трасса М-10, соединяющая Новгородскую область с Москвой и Санкт-Петербургом — федеральная магистраль. Новгородцы чаще всего высказывают недовольство состоянием региональных и местных дорог.

Что касается нового руководителя АСИ, по словам Карачина, решение об этом должен принять глава наблюдательного совета Агентства — президент Российской Федерации.

Напомним, 37-летний генеральный директор АСИ Андрей Никитин указом президента России Владимира Путина сегодня, 13 февраля, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Глава государства принял заявление о досрочном сложении полномочий прежнего руководителя региона — 65-летнего Сергея Митина, который возглавлял Новгородскую область с 2007 года.

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