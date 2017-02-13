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Эксперт: молодым дают возможность проявить себя на губернаторских местах

Политика
Все, назначенные на должности губернаторов в последнее время — молодые люди, склонные к управленческим и социальным инновациям, считает политолог Олег Матвейчев

Москва, 13 февраля 2017, 15:00 — REGNUM  «Мы видим, что Максим Решетников, Алексей Цыденов, а теперь и Андрей Никитин — все как на подбор новые кадры, молодые люди, с различными интересными компетенциями и инновациями, которые вносятся в управление», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев.

«Если взять АСИ, которым руководил Андрей Никитин, мы знаем, что агентство сделало инвестиционные дорожные карты регионов, и в результате Россия поднялась в рейтинге инвестиционного климата примерно на 100 позиций, и это очень хороший результат. Есть, конечно, куда стремиться, но все же это благодаря наработкам, которые сделало в свое время АСИ», — продолжил эксперт.

По словам Олега Матвейчева, всех назначенных в последнее время врио губернаторов «видел и знает президент, они входят в кадровый резерв».

«И сейчас им дают возможность проявить себя на губернаторских местах, понюхать пороху и настоящей земли, возможно, где-то скорректировать свои идеи, где-то набраться опыта, и получить шанс внедрить его, закалиться в борьбе и потом идти выше», — отметил политолог.

«Что касается Сергея Митина, к нему нет никаких особый претензий, его область даже показала экономический рост в последний период, он хороший управленец, и ему найдут место, он пригодится в государственной власти», — подчеркнул Олег Матвейчев.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернаторская ротация: ставка на «технократов»; Туризм, инвестиции, бизнес: Андрей Никитин назвал новгородские приоритеты

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