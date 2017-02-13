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Активисты Единого национального движения пытались ворваться в мэрию Тбилиси

Политика
Ника Мелия обвинил Службу госбезопасности Грузии в нарушении прав участников акции на посещение госучреждения

Тбилиси, 13 февраля 2017, 14:33 — REGNUM  В Тбилиси, у здания мэрии столицы Грузии, произошло столкновение, в котором участвовали лидеры и сторонники Единого национального движения (ЕНД), точнее, той части партии, которая после «раскола» осталась верной экс-президенту Михаилу Саакашвили.

Во главе акции был депутат парламента от ЕНД Ника Мелия, который призывал соратников и сторонников войти в здание мэрии и встретиться с мэром Давидом Нармания. На фоне свистов и выкриков активистов лидеры поясняли журналистам, что они протестуют против того решения мэрии, на основании которого семье судьи Наты Назгаидзе, рассматривающей дело телекомпании «Рустави-2», было передано в дар имущество стоимостью в несколько миллионов лари.

И, хотя брат судьи Назгаидзе и официальные лица утверждали, что имущество он приобрел задолго до того, как суд начал рассмотрение дела «Рустави-2», ЕНД такое разъяснение не удовлетворило, и партия, действуя по собственному плану, продолжила организацию и проведение акций протеста.

Так как на свисты и выкрики никто из официальных лиц мэрии не отреагировал, активисты и лидеры ЕНД предприняли попытку вторжения всей массой в здание мэрии, чему воспрепятствовали сотрудники полиции, оттеснившие их от дверей.

После этого и началось так называемое «противостояние», в ходе которого, окруженные сотрудниками полиции активисты ЕНД тянули и толкали друг друга. Затем они ненадолго успокоились и позволили журналистам телекомпаний протянуть микрофоны к Нике Мелия, стоявшему в центре этого «противостояния» Ника Мелия, и тот, тяжело дыша, хотя его никто не толкал, и запинаясь, заявил, что «все это устроили сотрудники службы госбезопасности, которой руководит личный охранник Иванишвили Вахтанг Гомелаури. По словам Мелия, служба безопасности не пропускает граждан Грузии в публичное пространство государственного учреждения, каковым является мэрия. Он также заявил, что участники акции встретят мэра Нармания у входа в здание и не пропустят его на рабочее место. Акция у мэрии Тбилиси продолжается.

Как известно, дело по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2» прошло инстанции Тбилисского городского и апелляционного судов и дошло до Верховного суда. ЕНД считает, что правительство Грузии по указанию Иванишвили намерено лишить телекомпанию «Рустави-2» независимости и подчинить ее себе. Ранее акция протеста была проведена у здания Верховного суда Грузии в Тбилиси.

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Политическая жизнь Грузии
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