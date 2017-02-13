Станислав Стремидловский, , 14:32 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6−12 февраля стали: во Фрибурге вспоминали годовщину встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване; отношения между Трампом и Святым престолом только выстраиваются; американские епископы выступают против переезда посольства США в Иерусалим; премьер Венгрии Орбан приглашает в страну беженцев от либерализма, политкорректности и безбожия; как богородичные иконы «Державная» и Порт-Артуровская связаны с откровениями Фатимы и другое.

В швейцарском городе Фрибург состоялась специальная конференция, посвященная первой годовщине исторической встречи папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване (12 февраля 2016 года), сообщает Radio Vaticana (Ватикан). В форуме на тему «Диалог продолжается дальше: вызовы и перспективы» участвуют представители Католической и Православной церквей. Среди них — глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) и председатель Папского совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох. По словам Коха, встреча в Гаване была не просто однократным событием, но началом нового будущего в углублении взаимных отношений и сотрудничества: «После этой встречи сотрудничество между нами стало более интенсивным. Это был важный и обнадеживающий знак для верующих обеих конфессий, которые хотят приблизиться друг к другу». Для митрополита Иллариона диалог дал новый импульс в отношениях между католиками и православными: «Во многих областях мы более плотно сотрудничаем, как, например, на Ближнем Востоке, где вместе проводим гуманитарные инициативы». По мнению главы ОВЦС, нужно также решить конфликт между православными и греко-католиками в Восточной Европе.

«Не позволим украсть у себя надежду: даже если зло кажется угрожающим и наступающим, существует океан добра, которое проявляет себя в мире», — подчеркнул папа Франциск в поздравительном послании по случаю 150-летия итальянской газеты La Stampa. Перед угрозой насилия, войн, экономических проблем и уничтожения окружающей среды понтифик призвал не терять надежды. Он напомнил о существовании многих людей, оказывающих помощь жертвам бомбардировок в Сирии, принимающих мигрантов, помогающих бедным, больным и старым. Самое главное, по мнению папы, победить «глобализацию безразличия». Эта болезнь делает сердца черствыми, способствует росту самолюбования и эгоизма. Именно огрубение сердца заставляет нас привыкать к террористическим нападениям, гибели мигрантов, бездомных. Папа считает важным быть реалистами и не игнорировать проблемы бедности, недоразвития, миграции, эксплуатации земных ресурсов и загрязнения планеты. Для победы над этими явлениями нужны комплексные решения, заметил он. «Революция нежности Бога, который «низложил сильных с престолов, и вознес смиренных», призывает нас к встрече с Ним. Надо научиться склоняться, смиряться, становиться малыми», — сказал Франциск и пожелал редакции газеты La Stampa писать о сложности мира, не забывая о том океане добра, что позволяет смотреть в будущее с надеждой.

Об отношениях между Трампом и Ватиканом пишет Vatican insider (Турин, Италия). Издание напоминает, что недавно в интервью испанской газете El País папа сказал о президенте США: «Мы будем смотреть на то, что он делает, и по тому будем судить». Понтифик продемонстрировал желание не втягиваться в превентивные кампании против нового главы Белого дома. Хотя, как и ожидалось, некоторые из постановлений американской администрации вызвали резкие протесты со стороны католического мира, начиная с указа о беженцах, более известного как «запрет на мусульман». Он заставил консолидироваться Католическую церковь в США, ее представителей в лице архиепископов Вашингтона кардинала Дональда Вюрла и Чикаго кардинала Блейза Супича, настроенных на одну волну с Франциском. Свой голос возвысили и архиепископы Лос-Анджелеса Хосе Гомес Орасио и Филадельфии Чарльз Шапью. Другие действия Трампа были американскими епископами встречены положительно. Это решение о прекращении поддержки и государственного финансирования зарубежных программ планирования семьи и абортов. В Ватикане, впрочем, надеются, что помимо внимания нерожденным Вашингтон окажет такую же заботу тем, кто бежит от войны или ищет лучшего будущего. Могут быть и другие возможные соглашения со Святым престолом в контексте укрепления диалога и подхода, менее игнорирующего Россию Владимира Путина, а также по вопросам социальной политики. Белый дом пока официально не сделал запрос о контактах со Святым престолом, хотя при наличии желания «двери будут, конечно, открытыми, как они всегда открыты для всех», поясняют дипломатические источники в Риме. Вполне вероятно, что прежде обращения по официальным каналам Трамп хочет назначить нового посла в Ватикане, которым может стать Ньют Гингрич. В последние недели некоторые комментаторы (например, в The New York Times) выделяли связи между старшим политическим советником президента США Стивеном Бэнноном и консервативным американским кардиналом Рэймондом Берком. Но вряд ли Трамп будет двигаться в направлении Ватикана через кардинала Берка, который в настоящее время считается наиболее открытым оппонентом Франциска в Риме. В США президент лучше знает другого кардинала — архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана.

Американские католические епископы обратились к госсекретарю Рексу Тиллерсону с просьбой не перемещать посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США), поскольку это может поставить под угрозу разрешение израильско-палестинского конфликта и построение лучшего будущего для обоих народов. Председатель комитета Конференции католического епископата США (USCCB) за международный мир и справедливость епископ Оскар Канту отметил, что «переезд посольства в Иерусалим равносильно признанию этого города неделимой столицей Израиля», а это противоречит американской политике признания двух государств. Между тем международное сообщество определило, что статус Иерусалима должен быть определен взаимными соглашениями между Израилем и Палестиной. 2017 год есть год важный, он знаменует «пятидесятилетие оккупации Западного берега, Восточного Иерусалима и сектора Газа, которая наносит вред обоим народам». Монсеньор также указал на то, что некоторые действия Израиля подрывают христианское присутствие на «оккупированных палестинских территориях», напомнив о ситуации в долине Кремизан, где строительство разделительной стены приносит вред местным жителям и расположенным в долине монастырю и школе салезианцев.

Решение президента Трампа отказаться от участия США в торговом соглашении Транстихоокеанское партнерство (TPP) внушает осторожный оптимизм американским католикам, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Исполнительный директор Католического альянса за общее благо Кристофер Хэйл заявил изданию, что если «Трамп искренен в своем желании услышать голос забытых женщин и мужчин, это может стать стимулом для изменений». Однако у «прогрессивных католиков» и новой администрации могут быть разные причины недовольства TPP. Первые обеспокоены последствиями этой сделки для бедных во всем мире, вторые выбирают протекционистской подход — «Америка прежде всего». Однако протекционизм не является христианским видением проблемы защиты трудового класса в ситуации, когда технологическая революция с ее роботизацией и автоматизацией производственных процессов лишает людей работы.

Итальянский архиепископ Винченцо Палья, президент Папской академии жизни, заявляет, что технологическая революция порождает новые этические проблемы ввиду слияния людей и робототехники, отмечает Crux (Денвер, США). Выступая перед американскими епископами и ведущей католической группой по вопросам биоэтики, старший помощник папы Франциска по вопросам жизни обрисовал целый ряд моральных вызовов, мотивированных будущими технологическими изменениями. Во-первых, он привел данные исследований, предсказывающих, что здравоохранение станет одним из базовых элементов западной экономики в связи с развитием профилактической медицины в дополнении к традиционному лечению острых и хронических заболеваний. Во-вторых, технология в скором времени будет в состоянии управлять всеми переменными, связанными с репродуктивной функцией человека, которые до сих пор были оставлены на волю «природы» или «случая». Отсюда вопрос будущего такого института как брак. В-третьих, развитие робототехники и повышение степени интеграции человека и машины ставит проблему определения понятия «природа». Есть ли смысл по-прежнему говорить о базовой «человеческой природе», спросил аудиторию монсеньор, и если да, то как нам не оказаться в окопе, обороняясь от мира, где все остальные верят в технологии. Церковь в этом контексте должна создавать новые альянсы со всеми, кто разделяет идею Церкви о святости всей человеческой жизни.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем недавнем выступлении объявил о готовности принимать беженцев, информирует Nasz dziennik (Варшава, Польша). Но каких? По словам Орбана, его правительство охотно даст пристанище гражданам западных стран, которые захотят укрыться от либерализма, политической корректности и безбожия. Премьер назвал их «подлинными беженцами», сообщив, что «перепуганные немецкие, голландские, французские, итальянские политики и журналисты, вынужденные покинуть свою родину христиане, которые потеряли свою Европу в своей отчизне, найдут ее обратно у нас». Орбан осудил либеральные средства массовой информации и правозащитников. Он обвинил их в том, что они образуют «мировую сеть» с целью направить в Европу «сотни тысяч мигрантов», поскольку таким образом «эти силы» хотят уничтожить национальные государства.

Сегодня в Алеппо осталось всего 35 тысяч христиан, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом говорилось на встрече патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X с российской парламентской делегацией во главе с председателем комитета Государственной думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергеем Гавриловым. По словам патриарха, Сирия не должна быть оставлена во время восстановления ее после войны, ибо путь реабилитации страны будет долгим и потребует лечения внутренних ран. Российская парламентская делегация посетила также православный монастырь Рождества Божьей Матери в Сайедная. Игуменья Феврония во время разговора с гостями пригласила московского патриарха Кирилла навестить Сирию и добавила, что монашеская община молится «за процветание России и за здоровье президента России Владимира Путина».

Завершился первый этап реставрации петербургской церкви Посещения Девой Марией Елисаветы на бывшем Выборгском кладбище, передает Radio Vaticana. За счет городского бюджета был отреставрирован фасад церкви в том числе оконные проемы и крыша храма, и достроен разрушенный шпиль, на котором разместили позолоченный крест. Планируется, что в наступившем году будет воссоздано внутреннее убранство храма. Церковь Посещения Девой Марией Елисаветы была построена по проекту архитектора Николая Бенуа и расписана известным художником Адольфом Шарлеманем. Освящение храма состоялось в 1879 году. В крипте церкви были погребены митрополиты и архиепископы Могилевские. При церкви была открыта четырехклассная гимназия, которую возглавляла блаженная Болеслава Ламент. В советские годы кладбище было уничтожено, а храм закрыт. В нем расположилось овощехранилище, затем промышленная лаборатория. В 2002 году здание в запущенном состоянии было передано верующим. Отреставрированный храм начал привлекать людей, живущих и работающих в округе. На время ремонта община, насчитывающая более 60 человек, собирается перебраться в крипту храма. Если планы властей Санкт-Петербурга осуществятся, то вполне вероятно, что на 2018 год можно будет планировать повторное освящение церкви. Церковь Посещения Девой Марией Елисаветы является хорошим примером участия руководства города в воссоздании католических храмов. Кроме этой церкви, городская администрация финансировала реставрационные работы в базилике Святой Екатерины и церкви Святого Станислава.

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) вспоминает о пророчествах Фатимы и не только о них. Общим элементом богородичных откровений, которые состоялись в начале ХХ века на католической и православной почве в Португалии и России, в частности были предсказания о будущем России. Все указывало на апокалиптическую трагедию, которая выпадет на долю этой страны и ее соседей. Однако откровения говорили, что предстоящие беды имеют условный характер, а спасение от них — это молитва и доверие Пресвятой Деве Марии со стороны России. Из ряда предсказаний московский патриарх Тихон признал подлинность двух. Первое произошло на Украине, где отставному моряку российского Черноморского флота по имени Серафим (Феодор Катанский — ИА REGNUM ) в 1903 году явилась Богородица. Этот простой человек, ветеран обороны Севастополя (1855) и балканской войны (1878), после 25-летней службы во флоте выбрал призвание странника, постоянно посещавшего святыни Украины и Бессарабии. В ноябре 1903 году во сне несколько раз ему явилась Божия Матерь. Она попросила его помочь написать икону, которая раскроет представленное ему видение: Богоматерь, стоящую на берегу морского залива, на другой стороне которого в страшном огне гибнул город. Под ногами Богородицы пребывали обломки меча, растоптанного Ее ногами аки змий, символ сатаны. В облаках над головой Девы Марии ангелы держали царскую корону с крестом. Над ней Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых сидел на троне Христос Пантократор, а над ним значилось: «Будет одно стадо, один Пастырь» (Ин 10:16). Богоматерь сказала Серафиму, что Российскую империю вскоре ждет война, которая, если Ее просьба не будет удовлетворена, окажется тяжелой и трагичной. Написанную икону должны были отправить в Порт-Артур. Однако из-за нежелания военных властей в этот город она так и не попала, а потом, после его сдачи японцам, было уже поздно. Следы иконы затерялись, пока в феврале 1998 года группа российских паломников не нашла ее неожиданно в одном из антикварных бутиков Иерусалима. Второе откровение Божией Матери имело место в самой России во время отречения царя Николая II. За два месяца до откровений в Фатиме Пресвятая Матерь Божия явилась во сне крестьянке слободы Перерва Бронницкого уезда Евдокии Адриановой. Митрополит Тихон, будущий патриарх, увидел в этом знак того, что с уходом законной власти Богородица берет в Свои руки судьбу России. Он приказал Евдокии идти в село Коломенское и найти там черную икону Божией Матери, чтобы сделать ее красной (то есть, отреставрировать). В Вознесенском храме в Коломенском после долгих поисков в подвалах церкви 2 марта 1917 года была найдена большая почерневшая от времени икона. На доске проступало изображение Христа на коленях у Богородицы, в руках Богородицы — царские регалии, скипетр и держава. После революции икона была утеряна, нашли ее только в 1990 году. В 2003 и 2014 годах чудесный образ путешествовал в Фатиму по благословениям вначале патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла. Так вскрывалась связь иконы Божией Матери «Державная» с фатимскими пророчествами.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.