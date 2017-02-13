В Кремле вновь опровергли слухи о диалоге с США по отмене санкций

Москва, , 14:29 — REGNUM Никакие разговоры между Россией и США о возможном снятии санкций не велись. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, имели ли место какие-либо разговоры российских чиновников с американскими об отмене ограничений, Песков подчеркнул, что ранее такое предположение уже было опровергнуто Кремлем.

Напомним, 10 февраля издание The Washington Post сообщало о том, что советник главы США по национальной безопасности Майкл Флинн и российский посол в США Сергей Кисляк еще в декабре 2016 года обсуждали вопрос санкций. При этом, отмечает газета, факт такой беседы давал Москве незаконный сигнал о возможном ослаблении санкций, наложенных администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

После выхода публикации Дмитрий Песков заявил, что Флинн и Кисляк могли вести какие-то переговоры, однако сообщения о том, что они затрагивали вопрос смягчения антироссийских санкций, не соответствуют действительности.

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