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СМИ: Россия может отменить визовый режим с Грузией весной

Политика
«В Кремле знают, что в этом случае гораздо больше грузин поедут в Россию, чем в Европу, хотя бы потому, что в Европе существуют определенные барьеры»

Тбилиси, 13 февраля 2017, 14:28 — REGNUM  «Рано или поздно Россия отменит визовый режим с Грузией, и, думаю, это произойдет весной», — заявил в интервью интернет-изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.

Так он прокомментировал те заявления, которые заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сделал после очередной встречи с переговорщиком от Грузии Зурабом Абашидзе. В частности, заявление о том, что в России работают над отменой визового режима для Грузии. Карасин также выразил надежду, что отмена визового режима для граждан Грузии в странах Шенгена облегчит путешествие в эти страны и для жителей Абхазии и Южной Осетии.

Упоминание этих «регионов» в таком контексте Мамука Арешидзе изменением позиции и отношения России к вопросу «оккупированных территорий» не считает и подчеркивает, что «Россия никогда ничего не уступит, лишь пытается перевести взаимоотношения в другое русло».

По его же мнению, отмена визового режима для граждан Грузии никакой опасности для России не представляет.

«В Кремле хорошо знают, что в этом случае гораздо больше грузин поедут в Россию, чем в Европу, хотя бы потому, что в Европе существуют определенные барьеры. Так что это не опасно для России, и исходя из этого они и делают реверансные заявления», — заявил эксперт.

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Российско-грузинские отношения
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