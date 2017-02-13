Правительственные войска Сирии подошли к Пальмире на 20 км — Минобороны РФ

Москва, , 14:26 — REGNUM Вооружённые силы сирийского правительства, поддерживаемые ВКС РФ, продолжают наступать на город Пальмиру (Сирия), где дислоцированы части террористической группировки «Исламского государства» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Сирийская Арабская Армия подошла уже на расстояние 20 километров от города. В министерстве отметили, что за минувшую неделю на пальмирском направлении российские истребители совершили более 90 вылетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Миноброны РФ заявляли, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к предстоящему уходу из Пальмиры. Они собираются перед оставлением сирийского города уничтожить там ценные архитектурные объекты.

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