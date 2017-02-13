Правительственная комиссия поддержала блокировку пиратских «зеркал»

Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект о блокировке пиратских сайтов-зеркал одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщается на сайте правительства РФ.

Прежде всего, предлагается ввести в российское законодательство термин «производный сайт в сети интернет», определить порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд.

Вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских или смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений, а также производных сайтов от сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских или смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесение инициативы в Госдуме ожидают в феврале. «Комитет рассчитывает на то, что введение механизма быстрой блокировки «зеркал» ликвидирует имеющийся пробел и существенно укрепит позиции авторов и правообладателей по защите их интересов в борьбе с пиратами», — сказал также глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о блокировке пиратских «зеркал» в Госдуме ожидают в феврале