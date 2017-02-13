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КС РФ рассмотрит жалобу юриста и политика на выборное законодательство

Политика
Заявителями по делу стали известный адвокат Игорь Трунов и политик Михаил Юревич

Санкт-Петербург, 13 февраля 2017, 14:31 — REGNUM  Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу юриста Игоря Трунова и политика Михаила Юревича на закон, позволяющий Центральной избирательной комиссии снимать партии с выборов. Дата слушаний в КС пока не назначена.

Как говорится в материалах суда, Трунов и Юревич оспаривают положения статей 40 и 42 федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания» и, соответственно, положения статей 128 и 239 Кодекса административного судопроизводства.

Трунов сам не смог поучаствовать в сентябрьских выборах 2016 года, хотя пытался пройти по списку «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС). Центризбирком не заверил списки кандидатов, так как партия нарушила порядок, выдвинув по два кандидата в трех одномандатных избирательных округах — №14, 65 и 67 — в то время как позволено выдвигать лишь по одному. Всего партия выдвинула 169 кандидатов в 166 округах.

Заявители же выдвигались по округам №33 (Челябинская область) и №122 (Московская область). Иных нарушений порядка выдвижения, говорится в жалобе, ЦИК не выявил, и сами кандидаты-заявители более ничего не нарушили.

Игорь Трунов считает, что результат проверки ЦИК, исходя из ее конституционно-правового смысла, не должен «допускать произвольное ограничение конституционного права гражданина России быть избранным, реализуемого им через выдвижение политической партией по одномандатному избирательному округу, а должно лишь исключать дальнейшее участие в избирательной кампании кандидатов, в отношении которых политической партией или самими кандидатами не выполнены требования федерального закона». То есть, он полагает, что Центризбиркому, например, стоило не блокировать весь список РПСС, а лишь исключить троих «лишних» кандидатов.

Трунов и Юревич пытались оспорить решение ЦИК в Верховном суде России, но им было отказано, так как РППС не уполномочивала его быть своим представителем, а суд счел, что вопрос касается именно партии в целом.

Заметим, Европейский суд по правам человека также рассматривает жалобу Трунова на отказ ЦИК допустить его к выборам, заявитель пытается отсудить компенсацию в 100 тыс. евро.

Юрист Игорь Трунов известен, в частности, судебными тяжбами с певцом Филиппом Киркоровым, которого обвинял в плагиате, а также тем, что был лишен адвокатского статуса Адвокатской палатой Московской области. Позднее ему удалось вернуть статус через суд, теперь Трунов намерен привлечь руководство палаты к ответственности по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Михаил Юревич — бывший губернатор Челябинской области (в 2010−14 годах).

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