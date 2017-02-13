Понедельник, 13 Февраля 2017 года
14:23:33 МСК

Турция хочет создать безопасную зону на севере Сирии

Политика
Она будет включать в себя и бесполетную зону

Манама, 13 февраля 2017, 14:14 — REGNUM  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил 13 февраля о стремлении Анкары создать зону безопасности на севере Сирии, протяженностью в 4−5 тыс. километров, сообщает Le Figaro.

С таким заявление глава Турции выступил в Бахрейне, где он также заявил о необходимости Анкары наделить турецкие вооруженные силы, находящиеся на севере Сирии, полномочиями для участия в военных операциях коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при освобождении Ракки. Кроме того, глава Турции подчеркнул, что эта территория будет включать в себя и бесполетную зону.

Турецкая армия, участвующая с августа 2016 года в операции «Щит Евфрата» приближается к городу Эль-Баб, в котором сирийские мятежники начали занимать позиции для выдавливания исламистов из города.

Напомним, военная операция вооруженных сил Турции на севере Сирии имеет своей целью не только уничтожение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и противодействия курдам из Отрядов народной самообороны (YPG).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии
Главное сегодня
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Якутяне сказали «нет» масштабным перевозкам радиоактивных элементов
ЯкутскРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Валерий РокотовЗаговор против Рождества
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Путин, Медведев, даже Аллах: глава Дагестана о «парадоксе Абдулатипова»
МахачкалаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Михаил Нейжмаков«Ослабленные» губернаторы уязвимы
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
ещё главное