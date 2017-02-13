Турция хочет создать безопасную зону на севере Сирии

Она будет включать в себя и бесполетную зону

Манама, , 14:14 — REGNUM



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил 13 февраля о стремлении Анкары создать зону безопасности на севере Сирии, протяженностью в 4−5 тыс. километров, сообщает Le Figaro.

С таким заявление глава Турции выступил в Бахрейне, где он также заявил о необходимости Анкары наделить турецкие вооруженные силы, находящиеся на севере Сирии, полномочиями для участия в военных операциях коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при освобождении Ракки. Кроме того, глава Турции подчеркнул, что эта территория будет включать в себя и бесполетную зону.

Турецкая армия, участвующая с августа 2016 года в операции «Щит Евфрата» приближается к городу Эль-Баб, в котором сирийские мятежники начали занимать позиции для выдавливания исламистов из города.

Напомним, военная операция вооруженных сил Турции на севере Сирии имеет своей целью не только уничтожение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и противодействия курдам из Отрядов народной самообороны (YPG).