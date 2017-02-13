Право на самоопределение: на Фарерских островах готовят новую конституцию

Торсхавн , Дания, , 14:14 — REGNUM На Фарерских островах 25 апреля 2018 года пройдет референдум по проекту новой конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства датской автономии.

Как поясняет премьер-министр Фарерских островов Аскель Йоханнесен, в новой конституции будет зафиксировано, что фарерцы — это нация, будут закреплены основные права и обязанности народа, в том числе право на самоопределение. В документе также будет прописана необходимость проведения референдумов по вопросам, касающимся независимости автономии либо более тесной интеграции с Данией. Таким же образом будет определяться вступление в международные организации, в том числе в Европейский союз, членом которого Фарерские острова на данный момент не являются. Как отмечает премьер-министр, правительство добивается, чтобы решения, важные для будущего автономии, принимались фарерцами, а не парламентом.

Напомним, с 1948 года Фарерские острова являются автономией в составе королевства Дания, Копенгаген наделен полномочиями проводить единую внешнюю политику и обеспечивать безопасность, тогда как остальные вопросы находятся в компетенции Торсхавна, столицы автономии. Население островов составляет порядка 49 тысяч человек.

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