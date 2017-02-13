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Песков прокомментировал предположение о выдаче Сноудена США

Политика
Экстрадиция Сноудена «никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений»
Эдвард Сноуден
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эдвард Сноуден

Москва, 13 февраля 2017, 14:13 — REGNUM  В процессе общения между Кремлем и новой администрацией главы США Дональда Трампа вопрос о передаче американской стороне Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника спецслужб страны, не поднимался. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема передачи Сноудена в недавних контактах Москвы и Вашингтона, и будет ли она затронута в дальнейшем, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент она «никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель американской администрации заявил телеканалу NBC о том, что, по данным разведки США, Москва рассматривает возможность выдачи Сноудена Вашингтону. При этом беглый сотрудник спецслужб якобы должен стать «подарком» российского лидера Владимира Путина новому главе США Дональду Трампу.

Вместе с тем глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение о выдаче Сноудена могут принять только миграционные службы РФ или президент страны. При этом Песков отметил, что Сноуден не будет предметом какого-либо размена, так как он «не игрушка, которую можно подарить, он — человек».

Читайте ранее в этом сюжете: Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о своей выдаче в США

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