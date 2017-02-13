Депутаты Госдумы смогут держать связь с регионами с помощью e-приемных

Казань, , 14:06 — REGNUM Госдуме следует использовать так называемый электронный кабинет депутата, или электронную приемную, считает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы должны решить задачу организации с позиции контроля работы приемной депутата по обращениям граждан, фиксации всех обращений, и, соответственно, это надо все замкнуть на депутате, чтобы он видел, находясь в Госдуме, как работает его приемная, как рассматриваются обращения граждан, как они реализовываются», — цитирует ТАСС Володина. «Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом», — добавил парламентарий.

Также, по мнению спикера Госдумы, возможное взаимодействие с технопарком может быть полезно и при реализации ранее озвученной идеи по созданию компьютерной программы, контролирующей прохождение законопроектов от их внесения до принятия.

Володин посетил технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в Казани.

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