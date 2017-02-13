Песков назвал предположительное место встречи Путина и Трампа
Что касается сроков первого личного общения президентов двух стран, Песков добавил, что этот вопрос пока не прорабатывается сторонами
Москва, 13 февраля 2017, 13:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наиболее вероятное место встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По его словам, президенты встретятся в Германии — на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге. «Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет», — уточнил Песков.
Что касается сроков первого личного общения президентов двух стран, Песков добавил, что этот вопрос пока не прорабатывается сторонами.
Напомним, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» состоится в Гамбурге 7−8 июля.
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