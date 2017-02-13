Президент Ливана прибыл с официальным визитом в Египет
В выступлении на телевидении президент подверг критике Израиль
Каир, 13 февраля 2017, 13:56 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун прибыл в Египет с официальным визитом, сообщает Associated Press.
Выступая перед журналистами Аун подверг критики Израиль. «До тех пор пока армия Ливана недостаточно сильна, чтобы бороться с Израилем… мы чувствуем свою востребованность», — заявил Аун.
Напомним, Аун вступил в должность президента Ливана 31 октября 2016 года, до этого пост был вакантным в течение 29 месяцев, что связано со сложной внутриполитической обстановкой в стране.
Часть политической элиты Ливана, в том числе и Аун, стоит на стороне «Хезболлы», которая ориентирована на Иран, другая часть поддерживает ориентацию на Саудовскую Аравию.
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