Президент Ливана прибыл с официальным визитом в Египет

Каир, , 13:56 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун прибыл в Египет с официальным визитом, сообщает Associated Press.

Выступая перед журналистами Аун подверг критики Израиль. «До тех пор пока армия Ливана недостаточно сильна, чтобы бороться с Израилем… мы чувствуем свою востребованность», — заявил Аун.

Напомним, Аун вступил в должность президента Ливана 31 октября 2016 года, до этого пост был вакантным в течение 29 месяцев, что связано со сложной внутриполитической обстановкой в стране.

Часть политической элиты Ливана, в том числе и Аун, стоит на стороне «Хезболлы», которая ориентирована на Иран, другая часть поддерживает ориентацию на Саудовскую Аравию.