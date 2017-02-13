В Росгвардии произошло 18 новых назначений

Москва, , 13:55 — REGNUM В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации произошли новые назначения. Всего назначения на руководящие должности поучили 18 военнослужащих службы, сообщили в Росгвардии.

Указом президента РФ от 10 февраля 2017 года по центральному аппарату Федеральной службы войск национальной гвардии назначены:

генерал-майор полиции Александр Жилкин — начальником Главного управления вневедомственной охраны;

генерал-майор Виктор Мацюк — начальником Главного управления кадров;

генерал-майор Василий Федорук — начальником Главного управления сил специального назначения;

полковник Александр Веклич — руководителем Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества;

полковник полиции Эдуард Горячев — заместителем начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

Этим же Указом президента РФ произошли новые назначения по округам войск Росгвардии. В частности, назначены командующие и их заместители Северо-Кавказским, Северо-Западным, Приволжским, Восточным и Уральским округами войск национальной гвардии.