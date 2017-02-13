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Politico: Клинтон снова пойдет на выборы

Политика
Это очевидно по тому, что делает бывшая первая леди
1 / 3 Хиллари Клинтон и Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Александр Белов, 13 февраля 2017, 13:58 — REGNUM  

Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон пойдет в очередной раз на президентские выборы в США, о чем говорит ряд факторов, пишет Мэтт Латимер в статье для Politico.

Автор отмечает, что за этим утверждением не стоит никакой инсайдерской информации, как и не делается оценок о том, хорошая ли это идея или плохая. Вместо этого, о планах бывшей главы Государственного департамента США говорят факты, которые свидетельствуют о том, что Клинтон делает все, что необходимо, для очередной попытки попасть в Белый дом.

Так, чета Клинтон значительно сократила объемы работы the Clinton Global Initiative — подразделения своего фонда Clinton Foundation. Именно это подразделение привлекало к себе наибольшую критику противников Клинтон. Если, несмотря на все призывы, подразделение не было закрыто в ходе предвыборной кампании, зачем сейчас идти на подобный шаг? Только по политическим соображениям.

Затем Клинтон не стала развеивать слухи о своей возможности участия в выборах мэра Нью-Йорка. Хочет ли она тем самым насолить нынешнему главе города, который поддерживал его соперника, или же это попытка убедить всех, что Клинтон не сходит с политической арены?

2 / 3 Выборы на сплошной прямой Выборы на сплошной прямой

Также в феврале Клинтон участвовала в презентации своей седьмой — если считать написанное под выборы «средство от бессонницы», как выразился автор, «Сильнее вместе» — книги. Само по себе это событие не вызывает нареканий, однако вкупе с другими её шагами наводит на определенные размышления. Неужели есть еще что-то, что не сказала Клинтон, или тут замешана еще какая-то другая причина. И помимо денег, она, вероятно, стремится не уходить с газетных полос.

Более того, несколько дней назад Клинтон пустилась в язвительные замечания относительно решения суда отменить исполнительный указ Трампа, запрещающий гражданам ряда исламских стран взъезжать в США. Ей не было нужды так поступать, поскольку понесшие поражение кандидаты обычно исчезают с политической арены. Она же вела себя так, как будто предвыборная кампания по-прежнему в самом разгаре.

Наконец, стоит обратить внимание на речь Клинтон, в которой она признавала победу Трампа. В ней она говорила о будущем, включая себя в этом будущее. Тогда, в ноябре, идея еще одной президентской кампании четы Клинтон — пятой с 1992 года — казалась чем-то невообразимым, даже утомительным. Ведь кто захочет пережить еще раз это?

Но четыре года — срок большой и негативные воспоминания могут улечься. Не помешает ей и возраст, поскольку в 2020 она будет по-прежнему моложе на один год нынешнего президента, который также может попытаться переизбраться.

По всем признакам, заключает автор, Клинтон может рассчитывать на выдвижение от Демократической партии, но сможет ли она взять реванш у Трампа, — это по-прежнему большой вопрос.

3 / 3 Кто кого
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кто кого
regnum author Александр Белов
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