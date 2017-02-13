«И никакой интриги»: Политологи об итогах президентских выборов в Туркмении

Ашхабад, , 13:49 — REGNUM Политологи, опрошенные ИА REGNUM, придерживаются мнения, что единодушие избирателей, свыше 97% из которых на выборах президента Туркмении поддержали кандидатуру Гурбангулы Бердымухамедова, — это результат выстроенной в этой стране политической системы.

Хайрулло Мирсаидов, политолог (Таджикистан):

— Учитывая количество людей, проголосовавших на выборах в пользу действующего президента, можно сделать вывод: либо в Туркмении далеко не адекватное общество, либо — тоталитарный режим. По статистике, ни в одном государстве не может быть такого процента людей, довольных властью. Тем более в Туркмении.

Что касается формальности этих выборов, то сейчас добрая половина мира проводит их подобным образом. Россия и США не стали исключением. Другое дело, что одни устраивают шоу под названием «честные выборы», показывая более-менее реалистичные итоги «волеизъявления народа», а в Туркмении по таким мелочам не заморачиваются.

В этом плане я сторонник второго варианта, так как в этой системе меньше лицемерия. Итоги выборов известны еще до открытия избирательных участков и проводятся они согласно Конституции.

Аждар Куртов, аналитик по Центральной Азии (Россия):

— Бывают несколько типов формальных выборов. Одни из них — формальные конкурентные, когда в гонке участвуют несколько кандидатов, есть один лидер, а остальные выполняют роль статистов. И формальные неконкурентные — когда участвует только один кандидат.

Прошедшие выборы в Туркмении относятся к первому типу. Результаты были очевидны и кандидаты скорее принимали участие, чтобы занять другие политические должности. Вся система выстроена таким образом, чтобы итоги были предсказуемы. Это характерно не только для Туркмении, но и для многих других стран Средней Азии.

В этих выборах участвовало больше кандидатов, чем обычно. Это сделано для того, чтобы избежать обвинений от мирового сообщества, и хотя бы формально следовать букве закона.

Марс Сариев, политолог (Киргизия):

— Выборы с участием нескольких кандидатов — это ширма. Она демонстрирует, что Туркмения, как цивилизованное государство, соблюдает все политические формальности.

На деле же система держится на союзе кланов, которые давным-давно распределили между собой ресурсы.

Если бы Ашхабад рискнул провести демократичные выборы, в регионе возник бы второй Ирак или Сирия. Племенные противоречия, которые сейчас решаются в рамках неформальных договоренностей, выплеснулись бы наружу. Обострилась бы борьба за власть как внутри страны, так и среди внешних игроков, желающих склонить чашу весов в свою пользу.

Европейские лекала, наложенные на ситуацию в Туркмении, привели бы к сепаратизму, западная демократия подтолкнула бы страну к хаосу.

ИА REGNUM напоминает, что 12 февраля 2017 года в Туркмении прошли выборы президента. Участие в них приняли более 3 млн 140,7 тыс. человек или 97,27% избирателей, допущенных до голосования. На высшую государственную должность претендовали 9 кандидатов.

Победителем туркменский Центризбирком объявил нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, заполучившего 97,69% голосов соотечественников. Ранее он уже дважды выигрывал президентские выборы — в 2007 году за него проголосовали 89% избирателей, а в 2012 году — 97%.

Отметим, что туркменская оппозиция в изгнании назвала состоявшиеся выборы «формально альтернативными», поскольку «конкуренты» президента Бердымухамедова проходят отбор в его администрации, и в конечном итоге их утверждает он сам». Также выражают сомнения по поводу честности и открытости выборов некоторые правозащитные организации и туркменские НПО.

Между тем международные наблюдатели придерживаются иного мнения. Они считают, что выборы президента Туркмении были честными и открытыми, а «избирательная кампания проходила в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне».

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