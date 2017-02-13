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Писатель Захар Прилепин стал замкомандира батальона спецназа в ДНР

Политика
Донбасс – это зона ответственности перед будущим России

Донецк, 13 февраля 2017, 13:42 — REGNUM  Российский писатель Захар Прилепин занял пост заместителя командира батальона спецназа в ДНР. Подразделение было создано по его инициативе. Об том писатель сообщил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях», — сказал Прилепин.

Писатель пояснил, что не может оставаться в стороне. По его словам, его подразделение ставит перед собой цель «на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город», ранее оставленный ополченцами.

Прилепин пояснил, что в его подразделении опытные военные, причём в основном — донбассцы. «Сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем», — сказал он. Он уточнил, что речь идёт о его единомышленниках по политической деятельности.

Он пояснил, что не считает возможным никак не участвовать в происходящем на Донбассе. Комментируя своё решение, он привёл в пример советских писателей времён Великой Отечественной войны.

«Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания», — сказал он.

Писатель рассказал, что его прабабушка была украинкой. По его мнению, не нужно унижать украинскую культуру.

«Надо их обнять и сказать, что единственные люди, которые сохранят истинное украинство, все ваши-наши вышиванки, все ваши-наши борщи и всю вашу-нашу поэзию и литературу, это русские люди», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прилепин назвал тех, кто выступает в защиту украинской диверсантки Надежды Савченко (сейчас — депутат Рады), врагами.

Читайте ранее в этом сюжете: Прилепин: те, кто защищает Савченко, «реально враги»

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