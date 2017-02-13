Андрей Никитин назначен врио губернатора Новгородской области

Великий Новгород, , 13:41 — REGNUM Временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин — 37-летний генеральный директор «Агентства стратегических инициатив». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент принял досрочную отставку с поста главы региона Сергей Митина «по собственному желанию».

Андрей Никитин назначен врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области.

Справка ИА REGNUM :

Андрей Сергеевич Никитин с 27 июля 2011 года возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве, после чего, по данным СМИ, до 16 лет жил в Челябинской области. В 2001 году окончил Государственный университет управления (ГУУ), в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления (теоретико‑методический аспект)».

В 2002—2004 годах работал директором по развитию в ИК «Нефтегазинвест», в 2004‑2007 годах был генеральным директором ООО «Торговый дом «СТЕКЛОНиТ», затем (с 2007 по 2009 годы) ‑ генеральным директором ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент». С 2009 по 2011 год возглавлял ООО «Управляющая компания «РУСКОМПОЗИТ».

Член общественной организации «Деловая Россия».

Читайте ранее в этом сюжете: «Решение Сергея Митина о сложении полномочий не похоже на добровольное»

Читайте развитие сюжета: Туризм, инвестиции, бизнес: Андрей Никитин назвал новгородские приоритеты