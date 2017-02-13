Делегация ВДВ России прибыла в Брест

Стороны проведут переговоры по вопросу участия в первом международном тактическом учении на территории Белоруссии

Москва, , 13:37 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыла в Брест (Республика Белоруссия). В ходе визита российские десантники посетят 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Военные эксперты двух стран проведут переговоры по вопросу участия подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в совместном тактическом учении с ССО Белоруссии.

Визит делегации ВДВ России в Белоруссию продлится до 17 февраля.

Читайте также: Первые международные тактические учения ВДВ пройдут в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, проведение первого международного тактического учения на территории Витебской области Республики Белоруссии с участием подразделений ВДВ России запланировано на апрель 2017 года. Для десантников Тульского соединения ВДВ это учение станет первым в текущем году, проводимым за пределами Российской Федерации.

Читайте также: ВДВ России в 2017 году примут участие в 70 международных мероприятиях