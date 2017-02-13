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Иск Украины в ВТО к России не останется без ответа — Песков

Политика
Ранее власти Украины подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) к России в связи с введенными в 2016 году ограничениями на транзит товаров

Москва, 13 февраля 2017, 13:25 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия применит предусмотренные международным правом процедуры для того, чтобы защитить свои интересы в связи с иском Украины в ВТО к РФ.

По его словам, существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов России. Эти методы будут применены и в этом, и в аналогичных случаях.

Ранее власти Украины подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) к России в связи с введенными в 2016 году ограничениями на транзит товаров.

Напомним, с 1 января 2016 года согласно введенным Россией ограничениям украинские товары при транзите через РФ в Казахстан должны проходить через спецпункты пропуска и следовать по определенному маршруту. Перемещение товаров осуществляется под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС.

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