«Точкой-У» Украина засвидетельствовала свое бессилие в Донбассе»

Москва, , 13:22 — REGNUM Использование украинскими силовиками ракет «Точка-У» — свидетельство их полного бессилия разрешить конфликт в Донбассе военным путем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«К таким действиям прибегают в состоянии крайнего ожесточения как к последней мере, когда все иные пути сломить сопротивление противника уже испробованы. Боюсь даже представить, что могло бы быть, обладай Украина ядерным оружием», — сказал сенатор.

Но и применение ракет «Точка-У» — это преступление против человечности, и никакие ссылки на так называемую военную необходимость здесь в принципе не принимаются, считает парламентарий.

«Военных преступников ждет трибунал по типу Нюрнбергского. Думаю, что пора задуматься и тем на Запада, кто до сих пор пытается разыгрывать украинскую карту», — заключил Клинцевич.

Следственный комитет России процессуально зафиксировал неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в ходе вооруженного конфликта.

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