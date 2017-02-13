Военный Донбасс: Разведчики ВСУ третьи сутки не выходят на связь

Киев, , 13:11 — REGNUM За прошедшую ночь в Донбассе зафиксировано ведение позиционных боев с применением тяжелой артиллерии калибров 120 и 122 мм. При этом подразделения ВСУ и армии Д/ЛНР применяли минометы, танки и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 13 февраля подтверждают: пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», а также источник в военном ведомстве ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, по данным источника в Народной милиции ДНР, с вечера украинские силовики вели огонь по позициям ДНР в восьми прифронтовых населенных пунктах Донетчины. «С 18:00 до 02:00 украинская армия обстреливала из артиллерии калибра 122 мм, танковых орудий и минометов калибрами 82 и 120 мм поселки Трудовские, Александровка на западе Донецка, Озеряновка под Горловкой, села Крутая Балка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское Новоазовского района, Докучаевск и территорию промзоны вблизи Ясиноватой», — рассказал ДАН собеседник.

По его словам, с позиций украинских силовиков выпущено 180 снарядов и мин. При этом войска противника использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В то же время власти городов и районов Донетчины (подконтрольные ДНР) минувшей ночью отметили относительную тишину. Разрушений в результате обстрелов в жилых кварталах не зафиксировано. В частности, спокойная обстановка сохранилась в Горловке, Ясиноватой и Новоазовском районе.

«Ночь прошла, слава Богу, тихо. Все нормально», — сказал глава Петровского района Донецка Максим Жуковский.

«Ночью по жилым районам практически не стреляли», — добавил глава администрации с. Саханка Игорь Подгорный.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали 11 обстрелов со стороны ВСУ. По данным пресс-служба НМ ЛНР, под обстрел попали позиции ЛНР в селах Калиновка, Веселогоровка, Калиново, Логвиново, Сокольники и Калиново-Борщеватое. Украинские силовики применяли 120 мм и 82 мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Потерь среди бойцов Народной милиции нет.

При этом источник в НМ ЛНР предположил, что пропавшая 11 февраля на Луганщине группа украинских разведчиков, была обнаружена и уничтожена. По его словам, разведчики пыталась покинуть территорию подконтрольную ЛНР, поэтому могли быть обнаружены и уничтожены.

Ранее, 11 февраля в пресс-центре штаба «АТО» сообщили, что на Луганщине пропала группа украинских военнослужащих одного из разведывательных подразделений ВСУ. 12 февраля спикер штаба «АТО», полковник ВСУ Леонид Матюхин в эфире телеканала «112 Украина» опроверг информацию, которую распространили СМИ ЛНР о том, что украинские разведчики погибли.

«Версий много. Возможно, просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет», — рассказал Матюхин, заверив, что военных продолжают искать.В свою очередь, 13 февраля пресс-центр штаба «АТО» проинформировал, что войска ДНР и ЛНР 67 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий ранен.

Как отмечается в сообщении, на Мариупольском направлении ВС ДНР из минометов различных калибров обстреливали позиции ВСУ в Павлополе, Новотроицком и Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия — в Павлополе, Новотроицком, Гнутово, Новогригорьевке, Чермалыке, Николаевке, Лебединском, Водяном и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь вели снайперы, а по Новогригорьевке — БМП.На Донецком направлении украинские войска из минометов были обстреляны в Верхнеторецком и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия — в Зайцево, Песках, Новоселовке Второй, Каменке и Луганском. Также по позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП ДНР.

На Луганском направлении ВС ЛНР из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по украинским силовикам в Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, 12 февраля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий погибли двое бойцов ДНР, еще один получил ранения. По его словам, наиболее интенсивные обстрелы велись на Донецком направлении. Под огонь ВСУ попали район донецкого аэропорта, Петровский район Донецка, город Ясиноватая и пригородные поселки Спартак и Крутая Балка. На этом участке фронта, по сообщениям разведки, в поселок Керамик (16 км до линии соприкосновения) ВСУ перебросили три реактивные системы залпового огня «Град», а в поселке Каменка (5 км от фронта) — два танка.

При этом 12 февраля спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник Александр Мотузяник отметил, что за сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, двое военнослужащих получили ранения. «Это произошло в Водяном и Широкином на Мариупольском направлении», — добавил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 февраля на Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).